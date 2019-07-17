В Кемерове прошло объединение двух медицинских лабораторий

Областная клиническая больница скорой медицинской помощи имени Подгорбунского и городская клиническая больница №2 теперь имеют единую бактериологическую лабораторию. Это расширило спектр выполняемых обследований медучреждения Кировского района, где ранее сложные исследования приходилось делать по взаиморасчёту в сторонних организациях.

Объединенная служба укомплектована современным оборудованием и расходными реагентами, что позволяет выполнять исследования на высоком профессиональном уровне. Которых, начиная с марта, выполнено более 20 тысяч. Выполнить такой объём исследований позволяет расширенный персонал. Это 26 специалистов обоих медучреждений.

Для пациентов городской клинической больницы №2 ничего не поменялось. Они также сдают все анализы в больнице по месту жительства. Организована оперативная транспортировка клинического материала, что позволило сохранить сроки обработки анализов.

Данное объединение лабораторий уже позволило существенно сэкономить бюджет медицинских организаций без ущерба в качестве обслуживания населения.