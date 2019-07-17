Традиционный объезд территорий прошел в Междуречинске

Первый заместитель губернатора Вячеслав Телегин проверил ход ремонта дорог и благоустройство городских площадок в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Особое внимание — дворовым территориям, обустройством которых занимались сами жители. Для самых активных накануне в городе состоялся конкурс «Битва дворов». Междуреченцы доказали, что вклад в создание комфортной уличной среды может внести каждый.

Вячеслав Телегин познакомился с победителями, вручил им денежные премии в виде субсидии на благоустройство своего двора в размере 200 и 150 тысяч рублей.