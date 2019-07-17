Синоптики дали прогноз на ближайшие дни

Дождливо. Пасмурно. Прохладно. Осадки будут не затяжными, умеренными, но ежедневными. Главный виновник погодных перемен — циклон, центр которого расположился как раз над Кемеровской областью.

Температура до начала следующей недели установится достаточно комфортная: от + 22 до +27 градусов. Ночью +12 — +17 градусов. Выходные солнечными тоже не будут. Особенно прохладным ожидается предстоящее воскресенье.

Но лето в регион вернётся. С понедельника погода начнёт восстанавливаться, а окончательно потеплеет к 23 июля. Что касается обильных дождей и затяжной прохлады, они, по мнению синоптиков, оказались своевременными и долгожданными. Снизился уровень пожароопасности, сельскохозяйственные культуры на полях получили необходимую влагу, водой пополнились реки и водоёмы.