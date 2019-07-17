«Кузбасс Онлайн». Новое мобильное приложение запустили в регионе.

Теперь каждый сможет сообщить о проблемах в сфере ЖКХ, благоустройства, общественного транспорта, безопасности и экологии с помощью нового мобильного приложения «Кузбасс Онлайн».

«Я получаю много жалоб в соцсетях – через личные сообщения и комментарии. Жалобы мы разбираем, рассылаем поручения в профильные ведомства. Многие из вас пишут обращения под старыми постами, и они могут выпасть из нашего поля зрения» — отметил Сергей Цивилев в своих социальных сетях.

«Кузбасс Онлайн» — это уникальное приложение, которое позволит автоматически направлять обращения кузбассовцев в профильные ведомства, а также следить за их исполнением. Достаточно установить приложение в телефоне и с его помощью создать виртуальное обращение. Здесь же можно следить за городскими событиями, планами по ремонту дорог, дворов, коммунальных сетей, планами строительства новых объектов. Каждый гражданин сможет участвовать в опросах по вопросам формирования городской среды, вносить свои предложения по благоустройству, работе пассажирского транспорта или экологии.

В июле запустили цифровую платформу в Междуреческе. Пока приложение работает в тестовом режиме. До конца года к пилотному проекту подключатся Кемерово и Новокузнецк.