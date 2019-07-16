В хоккейном «Кузбассе» начался предсезонный сбор

После отпуска спортсмены приступили к интенсивным тренировкам. Вернулся к родным пенатам и трёхкратный чемпион мира. Три года назад Денис Горячев, защитник хоккейного «Кузбасса», перешёл в красногорский «Зоркий». Минувший сезон играл за «Динамо-Казань», где провёл 30 матчей и забил 10 голов. Но прежде, совсем юным, он пришёл в клуб «Ракета» кемеровской школы №93. Признаётся, тогда понравилось. Так и остался играть. А для временной смены команды были причины.

В 2008, 2012, 2013 годах — чемпион Первенства мира. Сначала среди юношей, затем юниоров и молодёжи. Но, несмотря на победы высокого уровня, говорить о наградах не любит. В хоккейном «Кузбассе» не бывает скучно. Шумно и со смехом спортсмены подержали одноклубника Дениса, который согласился дать комментарий.

Сегодня тренировка команды прошла в спортивном зале, где хоккеисты работали над техникой. Играли во флорбол — одна из самых динамичных игр с клюшкой. Она проходит в зале 4 на 4 метра. Спортсмен быстро преодолевает короткие отрезки. Важны быстрота мышления и скорость принятия решения.

На коньки команда встанет 5 августа. Кемерово — один из городов на карте русского хоккея, где действует специализированный крытый модуль с искусственным льдом. Именно поэтому в областной столице каждый год начинается новый сезон предварительным этапом розыгрыша Кубка России. На турнире команда готова побороться за пьедестал почёта.