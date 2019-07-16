К юбилею Кузбасса в Новокузнецке создан проект «300 шагов», призванный рассказать об истории города

Маршрут начинается от площади Маяковского. Участникам экскурсии рассказывают, что у поэта был друг Иулиан Хренов, который и поведал ему о Новокузнецке. Потом появилось стихотворение, прославившее Кузнецкстрой. Со строчками: «Я знаю — город будет, я знаю — саду цвесть, когда такие люди в стране в советской есть!».

Проект создан для знакомства с Новокузнецком. Это — фотосессия, ценные факты о городе и просто прогулка в летний день. Далее — по дворам в сторону сквера памяти погибших от политических репрессий. Здесь на памятном камне как будто следы от пуль.

История затягивает не только взрослых, но и детей. Главное, интересно подать информацию. Экскурсии проводят школьники и студенты. Каждый маршрут тщательно продуман вместе с кураторами проекта.

За месяц по улицам Новокузнецка в поисках интересных фактов прошагали более 1300 человек, большинство из них — дети. Сейчас в проекте уже 60 маршрутов и только 12 из них в центре города. Остальные — в других районах. Организаторы говорят, что исторических фактов хватит еще на много новых мини-путешествий. Было бы у горожан желание пополнять свои знания о Новокузнецке.