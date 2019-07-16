В областной столице и Кемеровском районе состоялся рабочий объезд территорий представителями власти и общественности

Глава города, депутаты, и представители общественных организаций посетили Областной онкодиспансер, Городскую детскую клиническую больницу №1 в рамках национального проекта «Демография».

Работа кипит и днем, и ночью. Территория пересечения проспекта Московский и бульвара Строителей города Кемерово постепенно преображается. Уже облагородили дворовые территории рядом стоящих жилых домов. Но пока здесь перекрыты дороги, насыпаны горы щебня, работает специальная техника.

К 1-му сентября на этом месте в ходе реализации национальных проектов «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные автомобильные дороги» откроется реконструированный торговый центр, кольцевая развязка, трехполосный проспект. По мнению заказчика, проект позволит разгрузить дорожный трафик с главных улиц города.

Сделать жизнь комфортнее позволит и национальный проект «Образование». В Лесной Поляне ведется строительство нового учебного корпуса школы №85. Это позволит решить проблему с переполненностью существующих школ в активно развивающемся жилом районе. Национальный проект охватит период с 2019 до 2024 года, а его общий бюджет составит почти 784,5 миллиардов рублей.

Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда», на Металлплощадке появились удобные пешеходные зоны, качественное покрытие для беговых дорожек, безопасные детские игровые и спортивные площадки, крытые беседки и скамьи с навесом. Близится к завершению капитальный ремонт сквера «Зеленый остров» — новой зоны отдыха площадью почти в тысячу квадратных метров. Доступным для жителей парк станет уже 26 июля.