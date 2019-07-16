Первый заместитель губернатора Кузбасса Вячеслав Телегин с рабочим визитом посетил Новокузнецк

Задача — проверить, как город готовится к зиме и выполняет программы нацпроектов по благоустройству территорий и ремонту дорог.

Двор на Октябрьском, 44, куда с проверкой приехал заместитель губернатора Вячеслав Телегин, подрядчики ремонтировали в ноябре прошлого года. В рамках гарантийных обязательств компания теперь должна поменять покрытие.

Этот объезд — продолжение плановой работы, которая с прошлого года ведётся по поручению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Задача — на местах проверить, как выполняются программы по ремонту дворов, дорог и по подготовке к зиме. В этом месяце Вячеслав Телегин уже объехал примерно треть муниципалитетов.

Новокузнецк в плане подготовки к отопительному сезону опасений у областных специалистов, в целом, пока не вызывает. Из фонда многоквартирных домов паспорта готовности получил 31%. Работу надо усилить. Чтобы ужесточить контроль за управляющими компаниями в городе ввели ноу-хау — дневники кураторов, где сотрудники районных администраций и ЖКХ, регулярно посещающие жилфонд, отмечают все замечания и болевые точки по каждому конкретному дому.

Под пристальным контролем в разгар лета и выполнение программы по капитальному ремонту и реконструкции дорог. Благодаря федеральной программе, на условиях софинансирования Новокузнецкой агломерации на эти цели выделили 1 миллиард 360 миллионов рублей.

После южной столицы Кузбасса Вячеслав Телегин отправился в Новокузнецкий район и Междуреченск. Завтра на очереди Чебула, Мариинск и Тисульский район.