В Кузбассе начали внедрять технологии «Бережливого производства»

В Кузбассе дан старт реализации федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».

Конкурсный отбор успешно прошли и стали пилотными участниками проекта два кузбасских предприятия. «Кемеровский опытный ремонтно-механический завод» и «Сибирский завод металлических конструкций».

Специалисты Федерального центра компетенций в течение трёх месяцев будут проводить обучение рабочих групп. Всего же в этом году подобные занятия специалисты Федерального центра компетенций совместно с кузбасским региональным центром проведут на четырёх кузбасских предприятиях. План на следующий год — 8 предприятий. Работа направлена на постепенное внедрение в производство технологии «Бережливого производства».