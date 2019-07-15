О событиях дня в регионе — в нашей традиционной рубрике «Это обсуждают»

1.В Прокопьевске сотрудники полиции, ГО и ЧС в очередной раз организовали рейд по несанкционированным местам для купания. Среди запрещённых территорий оказался водоём садового товарищества «Фарфорист».

2.В детском лагере «Гвоздика» уже который год оздоравливаются ребята из детского дома. У них есть своя футбольная команда. Не упустили шанс сыграть дружеский матч представители администрации и депутатского корпуса. Игра завершилась со счётом 6:5 в пользу команды администрации.

3.В Анжеро-Судженске проводят ремонт на водоводах на двух участках, где старые металлические трубы уже износились. Массу хлопот коммунальщикам и неудобства горожанам доставляли частые порывы. Особенно в холодное время года. На улице Ленина в районе домов №30 и №32 выполняется замена трубы диаметром 225 миллиметров. Всего будет уложено 234 метра новой полиэтиленовой трубы. Работы проводят без вскрытия траншеи при помощи установки горизонтального направленного бурения.

4.В Междуреченске у местного жителя есть «железное» хобби. Альберт Иванов по профессии оператор машинно-технической резки металла. А в свободное время делает в подарок родным и близким розы из металла. Эскизы рисует дочь, дело остаётся за ковкой.

5.В Мысках на бульваре Юбилейный коровы устроили пастбище. Видео поделилась жительница этого района. Крупнорогатый скот без присмотра оставили хозяева. Лень и безответственность — возмущаются местные жители на владельцев животных. Коровы в процессе прогулки не брезгуют и мусорками. Вопрос о качестве молока этих животных остаётся открытым.