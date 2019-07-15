В детскому саду №15 микрорайона Бабанаково обновят игровые площадки

Идеи из народа, весомая поддержка властей. Но и сами инициаторы вкладывают незначительную, но всё-таки личную финансовую лепту. Такова идея проекта «Твой Кузбасс — твоя инициатива». Кардинально изменить облик игровых площадок детского сада №15 микрорайона Бабанаково Беловского городского округа реши родители малышей. Идею поддержали областные и местные власти.

63 года. Столько лет исполняется детскому саду №15 микрорайона Бабанаково. Это один из старейших садиков Беловского городского округа. За это время кардинально игровые площадки для малышей ни разу не перестраивали. Что-то делали силами воспитателей, помогали неравнодушные и мастеровые родители. Но региональный проект «Твой Кузбасс — твоя инициатива» уже в ближайшее время преобразит игровые зоны до неузнаваемости.

Родители быстро создали инициативную группу. Внесли собственные средства — всего по 100 рублей. При этом стоимость проекта — 1 млн 400 тысяч рублей. Деньги на реализацию идеи поступят из областного и местного бюджетов.

Сейчас в садике завершился плановый ремонт. Но основные, самые ожидаемые и заметные перемены здесь произойдут после того, как поступит всё игровое оборудование.