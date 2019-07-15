Накануне Кузбасс принял 137 ребят, пострадавших от паводка в Иркутской области

О готовности разместить здесь детей ранее сообщил губернатор области Сергей Цивилев в телефонном разговоре с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко. На кемеровском вокзале гостей встретили кузбассовцы.

Тысячи человек, потерявшие свои дома. На помощь к жителям Иркутской области пришел буквально весь мир. Со всех уголков России отправлена гуманитарная помощь. Более 1000 детей из пострадавших территорий приняли оздоровительные лагеря России. Решение о размещении иркутских детей на территории региона было принято губернатором Сергеем Цивилевым.

В течение 21 дня гости будут находиться в губернаторских образовательных учреждениях. Для них организована развлекательная программа, питание и проживание. На кемеровском вокзале ребят встретили волонтеры и педагогические отряды Кузбасса. Их задача — подарить детям настоящие летние каникулы.

Волонтеры вручили детям сувениры, помогли с вещами и сопроводили до пунктов размещения. Помощь и поддержка — то, в чем больше всего нуждаются юные гости из пострадавших территорий.