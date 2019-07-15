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В Междуреченске местный житель делает розы из металла

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В Междуреченске у местного жителя есть «железное» хобби. Альберт Иванов по профессии оператор машинно-технической резки металла, а в свободное время делает в подарок родным и близким розы из металла. Эскизы рисует дочь, дело остаётся за ковкой.

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