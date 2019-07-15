В детском лагере «Гвоздика» города Киселёвска состоялся дружеский матч

Уже который год детском лагере оздоравливаются ребята из детского дома. У них есть своя футбольная команда. Не упустили шанс сыграть дружеский матч представители администрации и депутатского корпуса. Игра завершилась счётом 6:5 в пользу команды администрации.

«Вспомнить свое детство, свою молодость тоже очень интересно, хорошие ребята, видно, что собранная команда, хорошо играют, но здесь у нас пока мастерство проявляется, забиваем, используем свои моменты. Такие матчи конечно нужны, и мы дальше будем приезжать по нашим оздоровительным центрам, либо в таком ракурсе будут эти мероприятия проходить, либо просто встречи в диалоге. Спорт — это жизнь, спорт — это азарт, поэтому мы всегда с удовольствием принимаем участие в спортивных мероприятиях», – пояснил Максим Шкарабейников, глава Киселёвского городского округа.