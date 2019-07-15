В детском саду №15 Белова установят современное игровое оборудование

Идеи из народа, весомая поддержка от властей. При этом сами инициаторы вкладывают незначительную, но всё-таки личную финансовую лепту. Такова идея проекта «Твой Кузбасс — твоя инициатива».

Благодаря региональному проекту, в ближайшее время кардинально изменится облик игровых площадок детского сада №15 Бабанаково – микрорайона города Белово. Это один из старейших садиков городского округа. За 63 года кардинально игровые площадки для малышей здесь ни разу не перестраивали.

Родители создали инициативную группу, собрали собственные средства — всего по 100 рублей. При этом стоимость проекта — 1 млн 400 тысяч рублей. Деньги на реализацию идеи поступят из областного и местного бюджетов.