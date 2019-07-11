Новое отделение гемодиализа открылось в Кемерове

Жизненно-важную процедуру очистки крови здесь будут проходить до 240 пациентов.

Четыре — пять часов. Три раза в неделю. Для людей с хронической почечной недостаточностью очистка крови — жизненно важная, обязательная процедура. Новый диализный центр компании «НЕФРОМЕД» — это не только 40 самых современных аппаратов «искусственная почка». Это медицинский комплекс европейского уровня от оснащения и расходных материалов до системы очистки воды.

Механизм государственно-частного партнёрства помог открыть этот современный диализный центр. На сегодняшний день он является седьмым в Кузбассе.

Использование инновационных технологий позволяет достичь высоких стандартов и качества терапии. Самое главное — высокую оценку работе персонала и современных аппаратов ставят пациенты.

Ежегодно из фонда обязательного медицинского страхования на одного человека с тяжёлыми хроническими заболеваниями почек направляется порядка 1 млн рублей. Сложную медицинскую процедуру пациенты проходят за счёт ОМС, в том числе в этом новом открывшемся центре.