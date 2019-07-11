Губернатор Сергей Цивилев встретился с главой Кемеровского района

Алексей Фомин рассказал о том, как в территории продолжается подготовка к зиме. На особом контроле летний отдых школьников и празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Параллельно в районе продолжается реализация сразу нескольких проектов. Идёт капитальный ремонт школы, Дома творчества и школьного стадиона в Ягуново. Завершены проектно-изыскательные работы под строительство школы в посёлке Пригородный. А в деревне Верхотомское в этом году начнут возведение детского сада. На завершающей стадии проект ремонта школьных пищеблоков, полностью отремонтированы все спортзалы школ Кемеровского района.

В рамках федеральной программы заканчивается пятилетний проект по строительству больших парков в центральных населённых пунктах Кемеровского района.

Проходит госэкспертизу проект строительства жилого дома на 104 квартиры в деревне Береговой. По словам главы, квартиры в нём выделят и детям-сиротам.