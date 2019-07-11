В Кемеровской области прошел полицейский турнир «Доблесть Кузбасса» 

Главной частью мероприятия стали спортивные соревнования: бег, отжимания, армрестлинг, перетягивание каната. А также силовая комбинированная эстафета. Здесь все испытания приближены к реальными ситуациями на службе: транспортировка пострадавшего, бег с препятствиями, прыжки, перенос тяжестей и стрельба — в виде метания дротиков.

По итогам полицейского турнира «Доблесть Кузбасса» высшую ступень пьедестала заняла команда «Кузнецкие соколы». Новокузнецкие бойцы получили кубок, дипломы, подарки для каждого участника и главный приз — новый служебный автомобиль.

Фото: мвд.рф