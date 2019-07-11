Кузбасс готовится ко Дню строителя 

Праздник пройдёт 11 августа.

В Новокузнецке состоялась областная конференция архитекторов и проектировщиков. Участники — представители городов Кузбасса и гости из соседних регионов. Обсуждали тенденции брендинга в архитектуре городской среды, зданиях и интерьерах и решали вопросы подготовки кадров для различных отрасли.

Так, уже в этом году в регионе намечен старт новых крупных проектов: строительства жилого фонда, учреждений социально-культурного назначения, объектов здравоохранения.

В южной столице планируется реконструкция стадиона Кузнецких металлургов, в процессе ремонт бывшего кинотеатра «Коммунар», а также обновление прилегающего к нему парка Гагарина.

Также специалисты собираются реконструировать два аэропорта – новокузнецкий и кемеровский.

Фото: ako.ru