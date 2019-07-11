Новый центр гемодиализа открыли в Кемерове

Своевременную помощь будут оказывать пациентам с хронической почечной недостаточностью в новом отделении гемодиализа, которое открылось в Кемерове. Жизненно важную процедуру очистки крови здесь будут проходить до 240 человек. Использование инновационных технологий позволяет достичь высоких стандартов и качества диализной терапии.

Центр открыт в рамках государственно-частного партнёрства. На сегодняшний день он является седьмым в Кузбассе.

Ежегодно из фонда обязательного медицинского страхования на одного человека с тяжёлыми хроническими заболеваниями почек направляется порядка 1 млн рублей. Сложную медицинскую процедуру пациенты проходят за счёт ОМС, в том числе в новом открывшемся центре.