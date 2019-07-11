Кузбассовец попал под следствие за хранение оружия

В отношении 43-летнего жителя Промышленновского района возбудили уголовные дела по статьям «Незаконное изготовление боеприпасов» и «Незаконное хранение взрывчатых веществ». Фигуранту грозит до пяти лет колонии. Также составили административный протокол по статье «Незаконное хранение гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия» — сообщили в линейном управлении МВД.

Во время рейда по жилым домам транспортные полицейские обнаружили в одном из них гладкоствольное охотничье ружье 16 калибра, пять самодельных патронов того же калибра и смесь дымного и бездымного порохов общей массой 58 граммов. Мужчина сообщил, что ружье, порох и составные части патронов нашел во время разбора вещей предыдущего хозяина дома. При этом кузбассовец решил оставить опасные вещи себе и даже изготовил сам несколько патронов, чтобы в будущем найти им применение.