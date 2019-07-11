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Около 1,5 гектара мусора обнаружили экологи на берегах кузбасских рек за 6 месяцев 2019 года

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В областном департаменте природных ресурсов и экологии подвели итоги июньского мониторинга водоохранных зон. Более 70 км берегов в Тисульском, Топкинском, Кемеровском и Беловском районах обследовали специалисты Областного комитета природных ресурсов с начала лета.

На берегах кузбасских рек экологи обнаружили 91 стихийную свалку общей площадью почти 1,5 га. Из них на сегодняшний день ликвидировано 30 мест скопления твёрдых коммунальных отходов общей площадью 567 кв. метров. Специалисты проводят проверки еженедельно, по их результатам направляют письма в муниципальные органы власти с требованием ликвидации мест несанкционированного размещения отходов.

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