Всероссийский мотопробег МЧС добрался до Кузбасса

Кемерово встретил участников экспедиции «Сел и поехал». Путешествие стартовало 2 июля из Санкт-Петербурга. Цель — встретиться со спасателями страны и снять фильм об их работе.

Громкий старт. У участников мотопробега — почетное право произвести традиционный пушечный залп в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга. Так началось большое путешествие мотоциклистов.

Экспедицию встречает Москва. Под дождем, в жару и даже в грозу — они проезжают по главным магистралям городов, знакомятся с местными достопримечательностями и, главное, общаются с жителями. Позади тысячи километров. Остановка — в столице Кузбасса.

В 2020 году МЧС России исполнится 30 лет. Подготовка к большому юбилею началась уже сейчас. Байкеры написали письмо министру. Идея мотопробега была одобрена. Участники снимают фильм о буднях спасателей, трудностях профессии. В каждом городе они встречаются с пожарными, курсантами, студентами. Рабочее название фильма — «Герои нашего времени».

Руководит экспедицией Павел Кобяк. Мотопутешественник, автор фильмов и книг, основатель движения «Сел и поехал». Подобные пробеги он уже организовывал в Афганистан, на Памир и Кавказ.

Сегодня участники экспедиции возложат цветы памятнику погибшим шахтерам и отправятся в город Берёзовский. Там горноспасатели покажут работу учебной шахты, тренировки в тепловой камере и на полигоне.