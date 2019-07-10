В этом году Кемеровский государственный медицинский университет выпустил рекордное число фтизиатров

8 человек. Это существенное пополнение в борьбе с одной из ключевых проблем здоровья населения региона — туберкулезом. Несмотря на положительную динамику, показатели заболеваемости и смертности в Кемеровской области пока еще остаются выше среднероссийских, но поддержка и мотивация молодых специалистов уже дала свои результаты.

6 лет общей медицины и 2 года ординатуры. Таков путь обучения тех, кто становится практикующим фтизиатром. В июне этого года 8 человек успешно завершили профильное обучение. Новоиспеченных специалистов на местах ждали еще задолго до окончания учебы.

Оснащение аппаратурой фтизиатрической службы в последнее время происходит регулярно, и это во много раз упростило диагностику и повысило эффективность лечения. Но, как пояснили представители службы, без должного количества специалистов это преимущество не удается использовать в полной мере. А нехватка кадров по области, с учетом нового выпуска, составляет порядка 50%. Так что будущим медработникам, пока еще не определившимся с профилем, есть над чем подумать.