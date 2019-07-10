Дом, который посетил с проверкой Сергей Цивилев, отремонтируют к 31 августа

История, которая получила продолжение. В конце июня Сергей Цивилев посетил один из дворов областного центра. По словам жителей, управляющая компания не исполняла свои обязанности в полной мере. Губернатор взял ситуацию на личный контроль.

Жители оказались в непростой ситуации. К обслуживанию дома должна приступить новая управляющая компания. При этом предыдущая завершить текущие задачи не соглашалась. Во время визита Сергей Цивилев убедился лично — жить в таких подъездах трудно: со стен отпадает штукатурка, а из подвала доносится неприятный запах.

Губернатор поставил задачу главе Кемерова Илье Середюку. Необходимо обсудить с горожанами внешний вид придворовой территории. На встрече с мэром областного центра Сергей Цивилев неудовлетворительно высказался о работе с населением и решении их проблем.

Сегодня в подвалах меняют канализацию. В подъездах на смену лампам накаливания пришли энергосберегающие. Приведут в порядок и фасад здания. Новая управляющая компания планирует завершить работы к 31 августа.

Также в планах замена деревянных окон на пластиковые и, что не маловажно перед отопительным сезоном — ревизия системы отопления. И главное, все ремонтные работы выполняются за счёт ежемесячных квартплат жильцов. Качество работ лично проверит Сергей Цивилев. Глава региона намерен посетить этот дом вновь.