Заместитель губернатора Глеб Орлов проверил ход подготовки Гурьевска к Дню шахтера

До главного праздника региона остается чуть больше месяца. В этом году областные торжества пройдут в Гурьевске. Сейчас в районе идёт активная подготовка. Ремонтируют дороги, социально важные объекты.

Гурьевская школа №16 совсем скоро порадует горожан новым обликом. Практически завершены работы по обновлению кровли. Готовится к облицовке фасад здания. Долгожданный сюрприз для школьников — спортивная площадка на территории учреждения. Преображается и детский сад «Ласточка». Красочные стены, светодиодная подсветка контуров здания. Спустя многие годы здесь впервые заработает фонтан.

К сентябрю завершат строительство детского сада «Планета детства». Он откроет двери для 140 ребят, а значит — сократится очередность в дошкольные учреждения. Здесь же будет работать группа для малышей с ограниченными возможностями здоровья.

Стремительно преображаются Дворец культуры и парк имени Дмитрия Попова в Салаире. Уже завершена реставрация художественной росписи, установлены окна и двери, уложен паркет. Внутренняя отделка и фасадные работы практически на финишной прямой.

В стиле 50-ых украсят и фасады домов на улице Ленина в Гурьевске. В преддверии праздника во внутриквартальных территориях убирают заброшенные гаражи. Параллельно ведётся ремонт дорог. Район преображается с каждым днем. И, конечно, не без помощи местных жителей.