На крепостной горе прошёл третий фестиваль исторической реконструкции «Кузнецкий Фронтир»

150 бойцов съехались со всей Сибири. Битв было две. Одна — на пограничной советской заставе времен 1941-го. Вторая — по сценарию операции «Багратион» в 44-м. Но Второй мировой организаторы не ограничились. Работали площадки Отечественной войны 1812-го, Первой мировой. Были даже французские гусары из Африки.

Знают немецкие захватчики: Красная Армия — народ горячий, могут и кулаком приложить. А на сегодня намечено два боя. Коллектив интервентов нужно беречь. Их тут немного. Форма уж больно затейливая, да и специфика…

По рядам красноармейцев ходят ревизоры. Глядят пристально. Что б всё — как тогда. Битва намечается пограничная 1941-го года, а по полю шагает боец в амуниции 1812-го.

Известный всей стране археолог нынче решил удивить железоделательной печью. В детальном подходе тут точность скрупулёзнейшая. Иначе металл не получится. И ни один реконструктор без таких вот закадровых героев не справится. От того, что они раскопают и соберут во многом и зависит облик прошлого. То, каким мы его узнаем.