Кемеровчане выбрали название сквера на месте сгоревшей «Зимней вишни»

Победу одержал вариант «Сквер Ангелов». Голосование проходило на сайте администрации г. Кемерово. Участие в нем приняли более 17 тыс. человек.

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