Кемеровчане выбрали название сквера на месте сгоревшей «Зимней вишни»

Победу одержал вариант «Сквер Ангелов». Голосование проходило на сайте администрации г. Кемерово. Участие в нем приняли более 17 тыс. человек.
«Сквер Ангелов» набрал почти 48% голосов. На втором месте «Тихий сквер». Замкнул тройку «Сквер памяти».
Победу одержал вариант «Сквер Ангелов». Голосование проходило на сайте администрации г. Кемерово. Участие в нем приняли более 17 тыс. человек.
«Сквер Ангелов» набрал почти 48% голосов. На втором месте «Тихий сквер». Замкнул тройку «Сквер памяти».
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