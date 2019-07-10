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Кемеровчане выбрали название сквера на месте сгоревшей «Зимней вишни»

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Победу одержал вариант «Сквер Ангелов». Голосование проходило на сайте администрации г. Кемерово. Участие в нем приняли более 17 тыс. человек.

«Сквер Ангелов» набрал почти 48% голосов. На втором месте «Тихий сквер». Замкнул тройку «Сквер памяти».

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