Двухметровую статую в честь семьи, любви и верности установили в одном из районов Кемерова

В ж.р. Лесная Поляна состоялось торжественное открытие скульптуры святых Петра и Февронии. Новый памятник стал реализацией инициативы активистов самого молодого района Кемерова, заявленной ими в конкурсе «Город друзей — город идей».

Помимо этого было поддержано еще 7 идей кемеровчан.

В ж.р. Пионер появится кованая композиция «Сердце шахтера», в Заводском районе — арт-объект «Война любви не приговор», а также портрет Веры Волошиной на фасаде дома. В Кировском районе займутся озеленением, в поселке Боровой благоустроют детскую площадку. А жители поселка Промышленновский продлили жизнь своему проекту «Камень Памяти», которым они увековечили память тружеников шахты имени Волкова.

Напомним, в прошлом году в рамках этого конкурса было реализовано 14 идей кемеровчан.