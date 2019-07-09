“ТАЛТЭК” и “СТС Кузбасс” подвели итоги телевизионного проекта «Где ты, мама?»

В Кемеровской области завершился очередной сезон телевизионного проекта «Где ты, мама?» губернского канала «СТС Кузбасс», цель которого — поддержка устройства детей в семьи. Генеральным спонсором показа выступила Группа компаний “ТАЛТЭК”.

На протяжении трех месяцев видеоанкеты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выходили в программе «Другие новости» на “СТС Кузбасс” и на городском телеканале Новокузнецка «10 канал» по два раза в неделю. В этом сезоне было создано 17 видеоанкет для 34 ребят из Киселевска и Новокузнецка.

По итогам первого сезона проекта в текущем году 43 ребенка нашли свою семью.

«Каждому ребенку нужна семья. Воспитываясь в семье, дети формируют правильный макет отношений и поведения в обществе, усваивают социальные нормы”, — комментируют в департаменте социальной политики ГК “ТАЛТЭК”. «Участвуя и развивая этот телепроект, мы инвестируем в наше будущее».

Для справки: телепроект «Где ты, мама?» выходит 12-й год подряд под патронатом Управления опеки и попечительства города Новокузнецк и призван помочь ребятишкам из детских домов и домов ребёнка обрести новую семью. Это один из немногих проектов в регионе, посвященный вопросам усыновления. С момента его запуска почти 400 детей нашли семьи.

ГК “ТАЛТЭК” участвует в проекте «Где ты, мама?» в рамках реализации собственной социальной программы «С заботой о будущем»: опекает ряд детских домов Кузбасса, оказывает добровольную адресную помощь детям из малообеспеченных и неблагополучных семей, поддерживает региональные детские программы и инициирует собственные, участвует в создании комфортной городской среды.