Жители дома по адресу Федоровского, 3А в Кемерове пожаловались на состояние жилья

По их словам, капитальный ремонт им не могут провести, так как дом признан аварийным. Но они пока не видели документ, подтверждающий этот факт.

Дом, в буквальном смысле, на воде. Жители квартир по адресу Федоровского, 3А сами делали погреб для домашних заготовок, но несколько дней назад они ушли под воду. Устранить порыв трубы — та еще проблема. Люк колодца находится на территории соседнего ведомства, куда коммунальщиков не спешат пускать. Радости не доставляют и потрескавшиеся стены, протекшая крыша, сырость в квартирах. Люди вынуждены каждый год делать косметический ремонт.

Дом был построен в 1954 году, но с тех пор ни разу не реставрировался. Управляющая компания «Гарант +» пару лет назад перевела жителей на самостоятельное управление. Теперь они платят отдельно поставщикам за свет, воду, вывоз мусора и ремонтные работы, от которых, кстати, не отказалась бывшая управляющая компания.

Жители обращались в разные инстанции, в том числе в Фонд капитального ремонта, чтобы узнать, когда их дом могут привести в порядок.

По вопросу проблемного дома мы обратились в администрацию города Кемерово. Комиссия исследовала строительные конструкций дома для оценки их технического состояния. Ответ нам предоставили в электронном варианте.

«В 2018 году за счет средств городского бюджет обследовано специальной проектной организацией более 300 многоквартирных домов, в том числе и жилой дом по адресу: ул. Федоровского, 3А. В 2019 году запланировано рассмотреть на межведомственной комиссии вопрос о признании данных многоквартирных домов аварийными.»

В течение месяца комиссия Фонда капитального ремонта составит проект реконструкции дома. В случае если его признают аварийным, людей расселят в новое жилье. Но вот что лучше — жить в старом доме с ремонтом или ждать нового жилья? Кемеровчане уже не надеются на благополучный исход. А мы продолжим следить за развитием событий.