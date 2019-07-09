В Новокузнецке продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

В 2019 году в рамках этой программы в городе отремонтируют 28 километров дорожного полотна. Сейчас приступили к укладке асфальта на одной из центральных улиц — проспекте Суворова. Но подрядчикам уже пришлось столкнуться с определенными трудностями.

Жаркие солнечные дни, которые установились на этой неделе, дорожникам только на пользу. Из-за отсутствия дождей работа идет слаженно и довольно быстро. По протяженности проспект Суворова — небольшой. Однако, здесь есть свои особенности. Люки инженерных коммуникаций со временем опустились ниже уровня проезжей части.

Завершить укладку асфальта подрядчики планируют в двадцатых числах июля. Помимо этого, на перекрестке Суворова и Курако установят дополнительный светофор. Пересечение этих двух транспортных артерий пока является аварийно-опасным. В целом, в Новокузнецке нынешним летом в рамках национального проекта уже выполнено почти 70% от общего объема работ.

Проспект Металлургов и шоссе Бызовское тоже вошли в федеральную программу. Однако, этим летом приступят только к подготовительным работам. Сейчас идет выбор подрядчика. Полностью капитальный ремонт на этих объектах завершится в следующем году.