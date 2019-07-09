В детском оздоровительном лагере «Радуга» Беловского района проходит профильная смена «Умные каникулы»

В увлекательный процесс познаний и опытов вовлечён целый отряд. 15 отличников, одарённых и целеустремлённых школьников из сёл, деревень и посёлков Беловского района – участники профильной смены. Учащиеся 8-10 классов здесь изучают обществознание, экономику, иностранный язык, математику, химию и физику. После такого отдыха средний бал у школьников Беловского района по ЕГЭ И ГИА приближается к 90 и 100 баллам.

Около четырёх часов в день – занятия. Остальное — отдых, игры, спортивные эстафеты, музыкальные репетиции.

Чтобы каникулы у школьников были насыщенным, яркими и интересными руководство муниципального образования направило в 2019 году на эти цели 7 млн 300 тысяч рублей. Не выезжая из региона, каникулы с пользой поведут свыше 4 тысяч школьников Беловского района.