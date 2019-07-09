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Кемеровский суд оставил «Лапландию» закрытой

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9 июля в областном центре суд начал рассматривать дело о закрытом ТЦ “Лапландия”. Однако, решение не было принято из-за перерыва. По данным в картотеке дел, рассмотрение продолжится 12 июля.

Напомним, «Лапландию» — один из крупнейших ТЦ столицы Кузбасса — закрыли 22 апреля 2019 года по решению суда. На этом настояла администрация города. В иске говорилось, что эксплуатацию торгового центра нужно запретить до момента устранения всех нарушений в здании и приведения его в состояние, соответствующее проектной документации. Позже эксперты обнаружили в нём 22 нарушения.

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