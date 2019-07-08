В Яе в рамках программы «Твой Кузбасс — твоя инициатива» благоустроят стадион «Луч»

В Яе вопросы благоустройства сельской территории уже решают сообща. И есть первые плоды этой работы. Так, благодаря региональной программе «Твой Кузбасс — твоя инициатива», в поселке в ближайшее время благоустроят местную достопримечательность — стадион «Луч».

Стадион «Луч» посёлка Яя очень популярен среди местных жителей. Здесь проходят соревнования по футболу, лёгкой атлетике. Не раз на «Луче» организовывали и мероприятия областного масштаба. Неравнодушные жители мечтают стадион реконструировать. Но, в первую очередь, здесь нужно установить ограждение по всему периметру.

Отсутствие ограждения на стадионе — не просто не эстетично, но и опасно. Через дыры в старом заборе пролезают дети. Так и до травмы недалеко. В скором времени проблему исправят. Это удалось, благодаря областной программе «Твой Кузбасс — твоя инициатива». Местные жители сами выбрали объект для преображения.

На благоустройство стадиона из областного бюджета выделено 1 миллион 200 тысяч рублей, 350 тысяч — из местного, 70 тысяч собрали неравнодушные жители, а 50 тысяч добавили предприниматели. К работам приступят после того, как закончится процедура торгов.