Новокузнецк отметил свой 401-й День рождения

Празднование длилось несколько дней и завершилось только 8 июля. Но самым насыщенным на события стала прошедшая суббота. Старт мероприятиям в полдень дали на Кузнецкой крепости. Спустя несколько часов она приняла музыкальный фестиваль «Кузня джаз». А до этого можно было прогуляться по улице Кирова, которую в этот день переименовали в эпицентр празднования.

В этот день всё посвящено родному городу. Юные новокузнечане наряду со взрослыми стараются порадовать именинника своими талантами. Даже если танцы из другой культуры — главное, что они от души. Да и музыкальное сопровождение так подходит к разместившейся рядом мобильной гончарной мастерской, где проходят мастер-классы.

Музейный квартал плавно переходит в огромную празднично-демонстрационную площадку. В нее превратилась улица Кирова. Детские машинки — единственный транспорт, допущенный на проезжую часть, ставшую на день пешеходной.

Для желающих сделать интересный снимок — разнообразные фотозоны. Фото в необычном интерьере напомнит о Дне города и прошлом родного Новокузнецка. На выбор в эпицентре празднования — множество сувениров. Над созданием некоторых придется потрудиться самостоятельно. Тем крепче будет память о празднике.

Прогуливаясь с семьей и друзьями, в экспозициях каждого района можно было найти что-нибудь примечательное, что задержит и вовлечет в процесс. Не просто насладиться атмосферой, но и оценить старания участников. Некоторые горожане не забывали и об этом. Ведь среди праздничных экспозиций народным голосованием нужно выбрать лучшую.

Время повлиять на результат еще есть. Народное голосование на сайте «наш.новокузенцк.рф» продлится до 13 июля. Итоги объявят 14-го на территории музея-заповедника «Кузнецкая крепость».