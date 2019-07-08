8 июля во многих городах России состоялись торжественные бракосочетания

Они приурочены к празднованию Дня святых Петра и Февронии.

День семьи, любви и верности. Именно в эту дату 6 пар решили зарегистрировать свой брак в ЗАГСе Центрального района города Кемерово. Дата бракосочетания выбрана не случайно: 8 июля — один из главных семейных праздников в России. Считается, став супругами в этот день семья будет счастливой, крепкой и наполненной самыми светлыми чувствами.

С этим радостным событием молодоженов приехал поздравить первый заместитель губернатора Вячеслав Телегин.

Покровителями семейных ценностей считают князя Петра и его супругу Февронию, живших в Муроме в 13 веке. Они умерли в один день, а после были причислены к лику святых.

Возлюбленные находят заключение брака в этот день символичным, но не забывают: семья – это, в первую очередь, каждодневная работа, которая поможет сохранить тепло и любовь на долгие годы.