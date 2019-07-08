Накануне из Кузбасса в Иркутск был отправлен груз гуманитарной помощи

33 поддона самого необходимого: продукты, детское питание, одеяла, одежда и многое другое. Любая мелочь может стать необходимой людям, попавшим в беду.

Более 100 затопленных населенных пунктов, тысячи людей, пострадавших от наводнения. Река Ия Иркутской области за пару дней превратилась в море. Старая дамба не выдержала и водоем вышел из берегов. Кузбасс сразу откликнулся на помощь соседям. По городам региона кинули клич. Всего за неделю неравнодушные жители принесли в пункты помощи 40 тонн вещей и продуктов.

Конечная точка гуманитарного груза — город Тулун, который больше всего пострадал от наводнения. Вода там поднялась на 1,5 десятка метров. Но продукты — это не единственная помощь иркутянам. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев распорядился принять пострадавших жителей в Кемеровской области.

В это же время спасатели всероссийского студенческого корпуса собирали рюкзаки в дорогу. С собой они берут предметы первой необходимости, своё оборудование: квадрокоптеры, инструменты шанца, альпинистское снаряжение. 17 ребят-аттестованных спасателей будут помогать сотрудникам МЧС. К слову, это их первая поездка за пределы родного региона.

К этому моменту гуманитарный груз уже прибыл в город Тулун и находится на разгрузке. Студенты также приехали на место ЧП и приступили к работам. В течение двух недель они окажут посильную помощь местным жителям и вернутся домой с новым багажом опыта и чувством выполненного долга.