В палаточном лагере Крапивинского района прошла военно-патриотическая смена

Тактика ведения боя, огневая подготовка, основы медицинской помощи, горная подготовка, занятия по химической защите, вязание узлов — это только малая часть того, что освоили ребята. Кроме этого, юные военные преодолели настоящую полосу препятствий.
Тактика ведения боя, огневая подготовка, основы медицинской помощи, горная подготовка, занятия по химической защите, вязание узлов — это только малая часть того, что освоили ребята. Кроме этого, юные военные преодолели настоящую полосу препятствий.
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