В палаточном лагере Крапивинского района прошла военно-патриотическая смена

Тактика ведения боя, огневая подготовка, основы медицинской помощи, горная подготовка, занятия по химической защите, вязание узлов — это только малая часть того, что освоили ребята. Кроме этого, юные военные преодолели настоящую полосу препятствий.

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