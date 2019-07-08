В кемеровской филармонии завершили первый этап ремонта органа 

Напомним, новый сезон в филармонии Кузбасса начнётся в сентябре.
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В Яе в рамках программы "Твой Кузбасс - твоя инициатива" благоустроят стадион "Луч"
Жители поселка Тяжинский пожаловались на отсутствие игровых мест для детей
8 июля во многих городах России состоялись торжественные бракосочетания
Накануне из Кузбасса в Иркутск был отправлен груз гуманитарной помощи
В палаточном лагере Крапивинского района прошла военно-патриотическая смена
В Прокопьевске начали работу читальные залы на открытом воздухе