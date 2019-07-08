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В кемеровской филармонии завершили первый этап ремонта органа 

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К масштабной работе приступили 17 июня. Её проводили немецкие специалисты фирмы – производителя «Зауэр». Мастера полностью разобрали орган, сняли и прочистили все трубы, заменили пружины. На этом технический ремонт окончен. В течение августа будет проведена настройка и интонировка инструмента. Данная процедура требует абсолютной тишины.
Напомним, новый сезон в филармонии Кузбасса начнётся в сентябре.
Фото: kemfil.ru

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