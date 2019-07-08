В кемеровской филармонии завершили первый этап ремонта органа 

К масштабной работе приступили 17 июня. Её проводили немецкие специалисты фирмы – производителя «Зауэр». Мастера полностью разобрали орган, сняли и прочистили все трубы, заменили пружины. На этом технический ремонт окончен. В течение августа будет проведена настройка и интонировка инструмента. Данная процедура требует абсолютной тишины.

Напомним, новый сезон в филармонии Кузбасса начнётся в сентябре.

Фото: kemfil.ru