Житель областной столицы ограбил инвалида

Злоумышленник подошёл к мужчине на улице и представился сотрудником правоохранительных органов. Затем попросил его личные вещи якобы для досмотра.

Потерпевший по состоянию здоровья не смог оценить ситуацию и передал обвиняемому мобильный телефон и 5 500 рублей.

В полицию о произошедшем сообщила мама пострадавшего. Грабителя задержали. Выяснилось, что деньги злоумышленник потратил, а гаджет сдал в комиссионный магазин.

Сейчас мужчине представлено обвинение по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 5 лет лишения свободы.