2 жительницы Кузбасса отметили 100-летие

Вековой юбилей встретили жительница Юрги Клавдия Фролова и новокузнечанка Аграфена Филиппова.
Представители городских администраций передали долгожительницам поздравления от губернатора Сергея Цивилева и глав территорий.
Фото: ako.ru
Вековой юбилей встретили жительница Юрги Клавдия Фролова и новокузнечанка Аграфена Филиппова.
Представители городских администраций передали долгожительницам поздравления от губернатора Сергея Цивилева и глав территорий.
Фото: ako.ru
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