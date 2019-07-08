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2 жительницы Кузбасса отметили 100-летие

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Вековой юбилей встретили жительница Юрги Клавдия Фролова и новокузнечанка Аграфена Филиппова.

Представители городских администраций передали долгожительницам поздравления от губернатора Сергея Цивилева и глав территорий.

Фото: ako.ru

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