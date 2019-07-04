Фасады ждут ремонта. Новокузнечане жалуются на состояние жилья

Четыре из пяти многоквартирных домов Новокузнецка нуждаются в обновлении. Ремонт кровли, фасадов, подвальных помещений и фундамента. Замена лифтов и инженерных сетей. Каждый год возможность продлить жизнь своим домам часть жителей получают. Правда, в порядке очереди.

Здание, опасное для жизни. Многоквартирный дом №7 по улице Покрышкина был построен еще в конце сороковых годов. Со временем кровля и стены начали ветшать. Однако, около десяти лет назад жителям удалось капитально отремонтировать крышу. В этом году, наконец, дошла очередь и до фасада, который в последнее время стал настоящей угрозой для прохожих.

Привести в порядок фасад за собственные средства для жильцов сродни полету в космос. Стоимость работ неподъемная — почти два миллиона рублей. Здесь необходимо полностью восстановить балконные плиты, кирпичную кладку и декоративные элементы.

На помощь пришла программа капитального ремонта. На этот раз в нее вошли более ста многоквартирных домов Новокузнецка. В списке работ — замена лифтов, инженерных сетей, реконструкция кровли, подвальных помещений и фундамента.

Дом, расположенный на улице Циолковского, тоже вошел в программу. Однако, согласно очереди, к капитальному ремонту фасада здесь должны будут приступить только в 2021 году. Но состояние здания требовало срочной реконструкции. Три года назад жители даже провели независимую экспертизу, которая показала, что более тридцати балконов полностью разрушены.

Ремонт фасадов, кровли, инженерных систем и замена лифтов — эти и другие работы в Новокузнецке будут идти все лето. В следующем году очередь возглавят другие объекты. Сколько многоквартирных домов удастся отремонтировать пока не известно. Списки регулярно обновляются.