В Кузбассе обнаружили незаконную добычу золота

Проверки водных объектов начались в мае. Поводом стали обращения граждан к губернатору региона Сергею Цивилеву в социальных сетях. В ходе спецоперации на реке Кундат задержана группа злоумышленников, изъято нарезное оружие и техника. Отходы добытого ископаемого хранились на берегу и в русле. Такой способ добычи нанес вред экологическому состоянию реки. В связи с этим Сергей Цивилев взял под руководство работу природоохранных ведомств. Выявление и пресечение незаконной добычи полезных ископаемых продолжается под личным контролем главы Кузбасса.