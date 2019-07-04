По инициативе предпринимательницы в Новокузнецке благоустроили аллею

Индивидуальный предприниматель Степанова Алина Владимировна обратилась в администрацию Заводского района города Новокузнецк с предложением о реконструкции аллеи. Рядом с объектом находится детский сад. Поэтому через эту часть культурного пространства города каждый день проходит, по словам самой горожанки, большое количество родителей с детьми.

Руководство района помогло согласовать проект, выбрать подрядные организации. В результате на аллее появились не только новые тротуары, клумбы, парковые диваны, но и новая линия освещения. Также территорию украсили выполненные из металла арт-объекты – два сердца, дерево с котом, декоративный мост.

Как рассказали в администрации Заводского района, аллея по адресу ул. Тореза, 64 была заложена в 1975 году вместе со строительством близлежащих домов недалеко от Дома пионеров (ныне МБУ ДО «Дом детского творчества №4»). Официального открытия общественного пространства не было. В народе аллея получила название «Солнечная», так как это место в течение всего дня ярко освещено.