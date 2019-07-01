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Победителем конкурса «Молодое лицо города» стала ведущая и корреспондент «СТС Кузбасс» Анна Егорова

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Наша коллега заняла первое место в номинации «Молодой журналист».  В этом году члены жюри отсмотрели около 300 заявок в девяти категориях.

Лидеры общественных организаций, представители рабочих династий, журналисты, политики и другие активные люди в возрасте от 14 до 35 лет рассказали о своих талантах и достижениях. Теперь их заслуги станут известны всем кемеровчанам, ведь их портреты разместят на всех электронных экранах города Кемерово.

Отметили нашего талантливого сотрудника и за проекты, которые она делает на канале. Поздравляем и желаем дальнейших творческих успехов!

Кстати, у нас есть Telegram-канал, где мы публикуем новости, видео и эксклюзивный медиаконтент специально для подписчиков мессенджера. Присоединиться к каналу можно по ссылке https://t.me/ctckuzbass


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