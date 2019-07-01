Кузбасский спортсмен стал призёром молодёжного чемпионата мира по спортивной гимнастике

Продолжил славные традиции знаменитой школы спортивной гимнастики Ленинска-Кузнецкого молодой атлет Иван Гергет. Он в составе сборной команды страны участвовал в первом чемпионате мира среди юниоров и сразу завоевал серебро в упражнениях на перекладине.

Ивану было сложно вести борьбу, так как международного опыта маловато. Но он справился с волнением и чисто исполнил сложнейшие два перелета над перекладиной, которые входят в группу труднейших. И уступил совсем немного чемпиону.

Молодёжный чемпионат мира проходил в венгерском городе Дьер. На него приехали все молодые перспективный спортсмены.