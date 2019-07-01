Финал Кузбасской молодёжной недели состоялся в Кемерове

Праздник за неделю объединил весь Кузбасс. Оказалось, своим его считают не только школьники и студенты. Насыщенная жизнь, занятия спортом, увлечения, активный досуг помогают не только быть, но и оставаться молодым.

В этот день пешеходная зона бульвара Строителей областного центра превратилась в ярмарку концертов, флэш-мобов и спортивных состязаний.

Во время праздника подвели итоги конкурса «Молодое лицо города». 300 заявок. 9 номинаций. 14 победителей. Среди лучших врачи, воспитатели, индивидуальные предприниматели, победители всероссийских и региональных конкурсов, активисты, волонтёры и журналист – наша коллеги корреспондент и ведущая Анна Егорова.