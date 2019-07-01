Сквер на месте «Зимней вишни» достроят раньше срока

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев назвал новые сроки. Сквер на месте сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» достроят к 20 августа.

Накануне он осмотрел строительную площадку. Сейчас специалисты монтируют фонтан, начали высаживать деревья. Помимо 60 привезенных сосен из Германии, здесь будут расти сербские голубые ели и горные сосны. Также губернатор отметил, что к открытию нового культурного объекта города фасады близлежащих домов тоже приведут в порядок.

Отметим, кузбассовцам предложили выбрать название для будущего сквера. На сайте администрации Кемерова продолжается голосование.