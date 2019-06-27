Палатка, гитара и микроскоп. Кузбасские школьники собрались на 11-ом областном слёте краеведов

14 команд в полевых условиях изучают историю и экологию, составляют карты и проводят исследования.

Камни, насекомые, растения, водоёмы, леса. Живой учебник для любого эколога. Школьники, которые уже сейчас решили связать свою жизнь с туризмом и исследовательской деятельностью, вместе с педагогами ежедневно совершают небольшие открытия.

Настоящая лаборатория разбита прямо посреди палаточного лагеря. Не только сделать открытие, но и не навредить при этом окружающей среде — принцип участников слёта.

Целое поле для исследований и у историков-этнографов. Разработка экскурсии, описание краеведческого объекта, обычаев и обрядов народа, представление и описание народной игры. По итогам выполнения заданий определяется лучшая команда.

Ребята, показавшие лучший результат, представят Кузбасс на всероссийском слёте краеведов, который пройдет в сентябре в Севастополе.

На таких слётах школьники не только получают новые знания и навыки. Ещё заводят новые знакомства, учатся дружбе, взаимовыручке и поддержке. А также открывают в себе новые таланты.